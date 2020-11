Wahl eines neuen Vizepräsidenten des Bauernverbandes aufgeschoben

Die Gesamterneuerungswahlen und die übrigen statutarischen Geschäfte fanden aufgrund der Corona-Massnahmen auf dem Schriftweg statt.

Neben Ritter bestätigt wurden unter anderem für vier weitere Jahre als Vizepräsidenten Anne Challandes und Fritz Glauser. Die Delegierten bestätigten weitere Mitglieder des Vorstandes aus verschiedenen Branchenverbänden und wählten sieben neue Mitglieder. Rochaden gab es auch bei den Mitgliedern der Landwirtschaftskammer.

Einzig die Wahl des neuen Vizepräsidenten sei aufgeschoben worden und an die Landwirtschaftskammer delegiert worden, hiess es in einer Mitteilung des Schweizer Bauernverbandes vom Montag. Der bisherige Amtsinhaber Hans Frei bleibe bis dann als Gast an den Sitzungen.

mk

(AWP)