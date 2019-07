Prognosen vom Sonntagabend zufolge kommt die Nea Demokratia (ND) unter ihrem Chef Kyriakos Mitsotakis auf 38 bis 42 Prozent der Stimmen und kann im neuen Parlament voraussichtlich allein regieren. Mitsotakis kündigte noch am Wahlabend an, ein starkes Mandat zur "Veränderung" des Landes zu haben. Schon am Montag soll er vereidigt werden.

Syriza kam auf etwa 31,5 Prozent, Tsipras räumte seine Niederlage ein. Obwohl er einige Reformen anschob, leidet das Land noch immer unter der höchsten Arbeitslosenquote in der EU. Zudem mussten die Bürger im Gegenzug dafür, dass EU und IWF das Land vor dem Kollaps retteten, zahlreiche soziale Einschnitte hinnehmen.

Mitsotakis hat für den Fall seines Wahlsieges versprochen, jeden Spielraum im Haushalt für Steuersenkungen zu nutzen. "Sie haben den Menschen mehr Geld aus den Taschen genommen als nötig", hatte er unlängst Reuters gesagt. Er wolle einiges davon an die Bürger und Unternehmen zurückzugeben. Das solle zu mehr Investitionen und Wirtschaftswachstum führen. Konkret ist eine Senkung der Unternehmenssteuer in den kommenden zwei Jahren von 28 auf 20 Prozent geplant. Auch die Einkommens- und die Mehrwertsteuer sollen gesenkt werden. Der 51-jährige Mitsotakis für die Nea Demokratia seit Ende 2016. Er gilt als liberal, in seiner Partei gibt es aber auch rechts stehende Kräfte.

Wieder eine der drei grossen Familien am Ruder

Mit Mitsotakis ist künftig wieder eine der drei großen Familien am Ruder, die über Generationen die Politik in Griechenland maßgeblich beeinflussten. Wie die Familien Papandreou und Karamanlis stellte auch die Familie Mitsotakis bereits mehrere führende Politiker. So war Konstantinos Mitsotakis, der Vater des heutigen ND-Chefs, Anfang der 1990er Jahre Ministerpräsident. Kyriakos Schwester Dora Bakoyannis war unter anderem Außenministerin.

Tsipras hatte zuletzt zwar noch einen Bonus für Rentner und Steuersenkungen eingeführt. Zur Wiederwahl reichte das aber nicht. Umfragen hatten bereits auf einen deutlichen Sieg der ND hingedeutet. Im Januar 2015 war der heute 44-Jährige noch als Hoffnungsträger gewählt worden und hatte der ND unter ihrem damaligen Regierungschef Antonis Samaras das Amt abgejagt. Er versprach, die von den Gläubigern erzwungene Sparpolitik zu beenden.

In den Monaten darauf beugte er sich aber weiteren Kürzungs-Forderungen und trat zurück. Im September 2015 wurde er allerdings überraschend klar wiedergewählt. Syriza kam damals auf rund 35,5 Prozent der Stimmen, die Nea Demokratia auf rund 28 Prozent. Vor rund sechs Wochen hatte Tsipras nach dem schlechten Abschneiden bei der Europawahl die regulär im Oktober fällige Parlamentswahl vorgezogen. Damals landete die ND fast zehn Punkte vor Syriza. Auch bei gleichzeitig abgehaltenen Kommunal- und Regionalwahlen waren die Konservativen klar vorn.

Die Nachwahl-Befragungen deuten darauf hin, dass die ND 155 bis 167 der 300 Sitze im Parlament erringen könnte. Im griechischen Wahlsystem erhält die stärkste Partei als Bonus zusätzliche Mandate. Für die Parteien gilt eine Drei-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament.

Das Land hat seit 2010 im Rahmen dreier Hilfspakete von seinen Euro-Partnern und dem Internationalen Währungsfonds Kredite im Volumen von 280 Milliarden Euro erhalten und damit einen Staatsbankrott angewendet. Die Staatsverschuldung liegt aber noch immer bei über 170 Prozent der Wirtschaftsleistung und ist mit Abstand die höchste in der Euro-Zone. Gleiches gilt für die Arbeitslosenquote von 18 Prozent.

(Reuters)