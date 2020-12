Wdh: Hunderte Festnahmen bei Aktionen gegen Geldwäsche mit 'Money Mules'

(Redigierrest entfernt) - Bei Aktionen gegen die Geldwäsche mit Hilfe sogenannter Money Mules sind in 26 Ländern 442 Tatverdächtige festgenommen worden. Von September bis November seien zudem mit Unterstützung von mehr als 500 Banken fast 5000 kriminelle Finanztransaktionen aufgedeckt worden, teilte die europäische Polizeibehörde Europol am Mittwoch in Den Haag mit.