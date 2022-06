Wdh Scholz: Sind auf Gas-Engpass vorbereitet - Aufruf zum Energiesparen (AF)

(Neu: Ergänzt in Absatz 3, dass sich die 67 Millionen Kubikmeter Maximalmenge auf Nord Stream beziehen) - Bundeskanzler Olaf Scholz sieht Deutschland und die EU auf einen möglichen Stopp der Gaslieferungen aus Russland gut vorbereitet. Die Regierung und die Netzagentur rufen aber Verbraucher und Firmen zum Energiesparen auf. Es seien alles unternommen worden, um Energie aus anderen Ländern zu importieren, sagte Scholz am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. "Das ist eine Anstrengung, die jetzt noch mal weiter beschleunigt werden muss." Das sei zwar eine grosse Herausforderung. "Aber da werden wir uns unterhaken." Der Gas-Engpass in Europa und steigende Energiepreise werden auch Thema auf dem G7-Gipfel sein, bei dem Scholz ab Sonntag im bayerischen Elmau Gastgeber sein wird.