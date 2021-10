Wdh/Kreise: China drängt Evergrande-Chef zur Haftung mit Privatvermögen

(Im dritten Absatz wird die Grössenordnung präzisiert. Es sind 300 Milliarden rpt 300 Milliarden.) - In der Schuldenkrise des Immobilienkonzerns Evergrande will China offenbar dessen Gründer und Lenker Hui Ka Yan in die Pflicht nehmen. Die chinesischen Behörden hätten den Milliardär gedrängt, mit seinem persönlichen Vermögen zu haften und zum Schuldenabbau beizutragen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf informierte Kreise.