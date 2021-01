Wdh/Streit um Taiwan: China verhängt Sanktionen gegen US-Beamte

(Im dritten Absatz wurde der Name der Präsidentin Taiwans berichtigt. Es muss Tsai Ing-wen rpt Tsai Ing-wen heissen.) - Im Streit mit den USA um Taiwan hat Chinas Regierung Sanktionen gegen amerikanische Beamte verhängt, "die sich unerhört verhalten und grössere Verantwortung tragen". Welche Strafmassnahmen konkret gegen welche Beamte oder Regierungsmitglieder erhoben werden, sagte die chinesische Aussenamtssprecherin Hua Chunying am Montag vor der Presse in Peking allerdings nicht. Sie sprach nur von einer "Antwort auf das Fehlverhalten der US-Seite".