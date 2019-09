In der Eidg. Finanzverwaltung (EFV) kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung: Der bisherige stellvertretende Direktor und Abteilungsleiter Ausgabenpolitik, Karl Schwaar, tritt Anfang November in den Ruhestand, seine Aufgaben übernehmen Peter Schwendener und Martin Walker.