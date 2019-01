WEF 2019: Private Investitionen für UN-Entwicklungsziele nötig

Die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen sind nach Ansicht der Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, nur über zusätzliche private Investitionen in ärmeren Ländern zu erreichen. Die Privatwirtschaft müsse Teil der Lösung sein, sagte Lagarde am Mittwoch auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. "Die Steigerung von Steuereinnahmen in den Ländern allein wird das niemals schaffen", sagte die IWF-Chefin.