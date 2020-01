WEF 2020: Deutsche Kanzlerin Merkel reist am Donnerstag an

Bundeskanzlerin Angela Merkel reist am Donnerstag kommender Woche nach Davos, um am 50. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums teilzunehmen. Am Nachmittag hält die Bundeskanzlerin vor dem Plenum in Davos eine Rede. Während ihres Aufenthalts wird sie ausserdem Gespräche mit Staats- und Regierungschefs sowie Vertretern von Unternehmen führen, wie die Bundesregierung am Freitag mitteilte.