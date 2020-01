Uno-Generalsekretär António Guterres hat mit eindringlichen Worten vor einem Scheitern der Klimapolitik gewarnt. "Wir sind immer noch dabei, diesen Kampf zu verlieren", sagte Guterres am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos und beklagte einen "Mangel an politischem Willen", Klimaziele zu erreichen.