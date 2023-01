Eine der grossen Herausforderungen der Menschheit ist nach Ansicht von Weltwirtschaftsforum-Gründer Klaus Schwab die "tiefe soziale Fragmentierung". Diese spalte Staaten und Menschen, sagte der 84-Jährige bei der Eröffnung des traditionellen Treffens in Davos. Dieses ist in diesem Jahr der "Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt" gewidmet.

17.01.2023 14:42