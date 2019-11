Die Idee, Klaus Schwab, der den deutschen Pass besitzt, das Schweizer Ehrenbürgerrecht zu verleihen, entstand in einem Kontaktforum nach der Austragung des WEF 2019 im Januar. Beim Treffen von Vertretern von Bund, Kanton Graubünden und der Gemeinde Davos wurde das Thema Ehrenbürgerrecht für Schwab diskutiert. Der Hintergrund: das Weltwirtschaftsforum wird in zwei Monaten zum 50. Mal durchgeführt. Doch aus der Verleihung des Bürgerrechts an den 81-jährigen Schwab, der im Kanton Genf wohnt, wird nichts.

Der Bund habe dem Kanton mitgeteilt, er würde einer "Einbürgerung ehrenhalber mit Auswirkung auf den Pass" nicht zustimmen respektive die Einbürgerungsbewilligung nicht erteilen, schrieb das Bündner Justizdepartement am Dienstag auf Anfrage zu einem Bericht in der Tageszeitung "Südostschweiz".

Klaus Schwab selber reagiert am Mittwoch mit einer Medienmitteilung. "Ich habe nie um das Schweizerische Bürgerrecht ersucht", lässt sich Schwab in einem Communiqué des WEF zitieren. "Ich habe die Schrecken des letzten Weltkriegs noch erlebt und habe mich immer als Europäer gefühlt und dabei war die nationale Identität sekundär", so Schwab weiter.

Die Tatsache, dass über eine besondere Ehrung nachgedacht wurde, habe ihn aber sehr gefreut und er sei für diese Geste dankbar. "Ich habe auch volles Verständnis dafür, dass usprüngliche Pläne aus juristischen Gründen nicht realisiert werden können", so Schwab. Er lebt seit über 60 Jahren in der Schweiz, und "ich fühle mich hier heimisch und verwurzelt."

Der Kanton Graubünden prüft nun weiter, wie die Verdienste von Professor Klaus Schwab anderweitig gewürdigt werden könnten. Das WEF in Davos, wo jedes Jahr Grössen aus Wirtschaft und Politik zusammenkommen, ist für die Schweiz ein Anlass von nationaler Bedeutung. Auch Bundesrätinnen und Bundesräte treten dort auf, die Veranstaltung wird von Tausenden von Soldaten und Polizisten aus der ganzen Schweiz bewacht. Viel Ehre hat Klaus Schwab schon in der Gemeinde Davos erfahren. Vor 20 Jahren bekamen er und seine Gattin Hilde das Davoser Ehrenbürgerrecht verliehen.

