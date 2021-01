WEF-Gründer Schwab will Wirtschaft und Gesellschaft neu ausrichten

Die Welt müsse einen höheren Grad an gesellschaftlicher Reife anstreben, sagte Schwab in einem Gastbeitrag in den Tamedia-Zeitungen (Montagausgabe). Es gelte, eine solide Basis für das Wohlbefinden der Menschen und der Erde zu schaffen.

Die Neuausrichtung ruhe auf drei Pfeilern. Zunächst werde es 2021 darum gehen, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Wenn die Pandemie abgewendet sei, sollte die Gesellschaft darüber nachdenken, was sie aus der Krise lernen könne.

Die Pandemie habe die Menschheit daran erinnert, dass sie nicht ausschliesslich nach einem höheren Wohlstand und höheren Gewinnen streben könne. Es stehe ein Jahr des grossen Umbruchs bevor, wie mit Wirtschaftswachstum und Ordnungspolitik umzugehen sei.

Zweitens müsse 2021 das Jahr sein, in dem sich die Regierungen wichtiger Länder und breite Koalitionen im Privatsektor zum Netto-null-Ziel beim Treibhausgas-Ausstoss verpflichteten. Die EU und China hätten erste Schritte unternommen. Und mit der Wahl von US-Präsident Joe Biden seien auch die USA wieder im Boot.

Und schliesslich werde 2021 das Jahr sein, in dem sich die Unternehmen von einer kurzfristigen Gewinnorientierung auf Strategien umschwenkten, die sich mehr auf den langfristigen Bestand ihrer Geschäftstätigkeit und Beiträge aller Interessengruppen konzentrierten. Es gebe nun messbare Ziele.

Mit der Entwicklung klarer Messgrössen des Stakeholder-Kapitalismus stünden allen Unternehmen die erforderlichen Instrumente zur Verfügung, um ökologische und soziale Ziele sowie Zusagen der guten Unternehmensführung in messbare Massnahmen umzusetzen. Das sei ein historischer Durchbruch, der weltweite Auswirkungen haben werde.

