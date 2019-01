Die Migros und ihr Restaurant gleich neben dem Kongresszentrum in Davos gibts nicht nicht lange. Aber das Resti macht während des WEF den Umsatz des Jahres. Und nun kommt auch noch massive Gratiswerbung dazu: Brasiliens neuer Präsident Jair Bolsonaro verspürte am Dienstag vor seiner WEF-Rede ein Hüngerlein und kehrte mit seinem Tross nicht etwa in ein Fünf-Sterne-Resturant ein, sondern kurzerhand bei der Migros. Ob falsche Planung dahintersteckt? Oder eine gezielte PR-Aktion zwecks Zeigens der Verbundenheit mit dem Volk? Bei aller Sympathie für die Aktion - aber wir tippen mal auf zweiteres.

Bolsonaro almoçando no bandeijão da cidade ... Migros é um supermercado suíço pic.twitter.com/uibeiQ2A0T — hiram (@estadohir4mico) January 22, 2019

+++

Am Mittwoch kommt wieder ein Stammgast ans WEF. U2-Sänger und Weltverbesserer Bono redet den WEF-Teilnehmern seit Jahren ins Gewissen. Spätestens seit den Paradies Papers wissen wir ja auch, dass Bono ein gewiefter Steueroptimierer ist. Was bewirkte, dass er vielen Leuten noch mehr auf die Nerven geht. Auf dem Podium namens "Closing the Financing Gap", das um 9 Uhr beginnt, darf Bono immerhin Christine Lagarde, die mächtige Chefin des Internationalen Währungsfonds, um sich scharen.

+++

Aus Schweizer Sicht ist der Anlass von digitalswitzerland von Interesse. Frühes Aufstehen ist angesagt, der Event beginnt um 7:30 Uhr. Im Pavillon der Credit Suisse (CS) diskutieren zum Thema "Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung des Geldes" Jörg Gasser, Staatssekretariat des SIF, SNB-Präsident Thomas Jordan, Sebastien Thrun, Chairman und Mitbegründer von Udacity, und Marc Walder, CEO von Ringier und Gründer von digitalswitzerland. CS-VR-Präsident Urs Roher wird die Gäste offiziell begrüssen, und Bundespräsident Ueli Maurer wird die Eröffnungsrede halten. cash.ch wird über diese Veranstaltung berichten.

+++

Beim Pavillon der Zurich-Versicherung gibts für das Fussvolk übrigens kostenlose blaue Wollmützen. Auch ein Outdoor-Fondue-Schmaus findet statt. Dies aber nur für Zurich-Gäste.