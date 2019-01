Alibaba-CEO Daniel Zhang sagte im Gespräch mit WEF-Gründer Klaus Schwab, dass China eine Kreditkarten-Ära gar nie exitiert habe. "Wir haben direkt in eine mobile Gesellschaft und auf eine neue Stufe der technologischen Revolution gewechselt", sagte Zhang. In China könne man mit dem Smartphone alles machen. Kino-Eintritte kaufen, Tickets für den öffentlichen Transport, Lebensmittel. Nun, ganz so hintendrein sind wir in unseren Breitengraden auch nicht, wenn sich man diese Beispiele anhört.

"Today in China, you can do anything on your phone. It's a real example that shows how much faster we move in China. We skipped directly into a mobile society and a new stage of technological revolution." Daniel Zhang, Alibaba Group CEO https://t.co/tOX8t2hoBQ @wef @Davos #wef19 pic.twitter.com/tbdWBYUsho — Alibaba Group (@AlibabaGroup) January 24, 2019

Eine Negativwerbung der besonderen Art muss die Fluggesellschaft Swiss einstecken. Laut "Blick" ging auf einem Swiss-Flug in die Schweiz das Gepäck von Hollywoodstar Matt Damon verloren. Seine Auftritte am WEF, wo er für sein Wasser-Projekt Werbung macht, absolvierte Damon mit Kleidern seines Projekt-Kollegen Gary White. Damon nahms mit Humor: "Unsere Beziehung ist an einem Punkt, wo ich jetzt Garys Kleider trage." Laut Swiss ist das Gepäck inzwischen wieder aufgetaucht.

Wenn es in Davos einen Ort gibt, wo es etwas gemütlicher zu und her gehen könnte, wäre es das "Canada Cannabis House". Als erstes grosses Industrieland hat Kanada vor Kurzem Anbau und Konsum von Marihuana legalisiert. Nun wird das WEF genutzt, um der Bewegung rund um das grüne Kraut mehr Gehör zu verschaffen. Doch wer an der Promenade 64 den Ableger einer kanadischen "Kifferbude" vermutet, liegt falsch. Das WEF wäre nicht das WEF, wenn es nicht auch hier um Geschäftliches ginge.

Im Cannabis-Haus sollen sich Vertreter von börsenkotierten Cannabis-Firmen mit Investoren und Geschäftsleuten treffen. Darunter befindet sich auch einiges an Prominenz. Heute Donnerstag um 15:30 Uhr tritt etwa Ehud Barak auf, der ehemalige Premierminister Israels und heutige Verwaltunsratspräsident von Intercure. Die Firma stellt medizinisches Cannabis her. Interviewt wird Barak von einem weiteren Promi: Anthony Scaramucci, während zehn Tagen Kommunikationsdirektor des Weissen Hauses unter Donald Trump und Investor. Scaramucci machte übrigens einst Schlagzeilen, weil er sagte, Trump würde Cannabis legalisieren. Noch sind die USA aber beim legalen Cannabis nicht so weit wie Kanada.

Die Promenade rund um das Steigenberger Grandhotel Belvédère wird dieses Jahr teilweise zweispurig geführt. Damit soll verhindert werden, dass es rund um das Hotel zu Staus kommt. Der Erfolg dieser Aktion ist durchwachsen. Am Mittwochabend um 23:00 Uhr bot sich das Bild unten. Stillstehende Autos, wohin das Auge reicht.

Das interessanteste Podium für Finanzinteressierte am Donnerstag steigt um 11 Uhr: UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber diskutiert mit der Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, über das Thema "Shaping the Future of Finance". Weitere Teilnehmer sind Mary Callahan Erdoes, CEO Asset and Wealth Management bei JPMorgan Chase und Hugo Shong, Gründer von DG Capital in China. Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass die grenzüberschreitenden Geldströme seit dem Ausbruch der Finanzkrise um 65 Prozent gesunken sind.

Einige WEF-Besucher aus Frankfurt haben für die Reise nach Davos den Mannschaftsbus des Fussball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt zweckentfremdet.

Davos, Davos, wir fahren nach Davos! Mit dem #EintrachFrankfurt Bus zum #WEF2019 Wir freuen uns auf gute Gespräche und Vorträge im FRANKFURT EURO FINANCE Experience Office @EuroFinanceTech pic.twitter.com/NX3jsJoqYM — EURO FINANCE WEEK (@eurofinanceweek) 23. Januar 2019

