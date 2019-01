Am letzten WEF-Nachmittag 2018 war in Davos noch die Hölle los. Um 14 Uhr hielt US-Präsident Donald Trump seine mit Spannung erwartete Rede. Heute Freitag passiert um die gleiche Zeit: Nichts. Bereits um 12:45 Uhr beginnt die Schlusszeremonie - was darauf hindeutet, dass der Nachmittag eigentlich wieder für Trump vorgesehen wäre. Um 11:30 Uhr findet ein letztes interessantes Podium statt. Es geht um das Thema, wie eine neue Architektur für die globale Wirtschaft gefunden werden kann. Teilnehmer sind Kristalina Georgieva, CEO der Weltbank, Grossbritanniens Finanzminister Philip Hammond, Japans Zentralbankchef Haruhiko Kuroda und Mariana Mazzucato, Wirtschaftsprofessorin in London.

+++

Roche-VR-Präsident Christoph Franz zieht schon ein wenig Bilanz zu diesjährigen WEF. Deutlich spürbar gewesen sei, dass der grenzenlose Optimismus über die Entwicklung dieser Welt in diesem Jahr in Davos deutlich weniger ausgeprägt gewesen sei. "Wir haben nach wie vor eine gute wirtschaftliche Situation, aber es sind durchaus Wolken - zwar noch nicht sehr dunkle - am Horizont erkennbar", sagte Franz zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Als Beispiel nannte er etwa die anhaltenden Handelsspannungen.

Mit Blick auf das Brexit-Chaos zeigte sich Franz gelassen: Er mache sich da keine grösseren Sorgen. "Tatsache ist, wir haben keine Produktionsstätten in Grossbritannien." Das dortige Geschäft, das durchaus substantiell sei, bleibe bestehen, und auch Kooperationen mit Universitäten würden nach einem Ausstieg Grossbritanniens aus der EU fortgeführt.

+++

Bei der Google Cloud Lounge an der Promenade kann man ein wenig Artifical Intelligene spielen. Was dann aber rauskommt, isgt ganz normales Papier. Aber schauen Sie selber: