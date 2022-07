Weisses Haus: Biden trifft in Saudi-Arabien umstrittenen Kronprinzen

US-Präsident Joe Biden wird nach Angaben des Weissen Hauses bei seiner bevorstehenden Reise nach Saudi-Arabien auch mit dem umstrittenen Kronprinzen Mohammad bin Salman zusammentreffen. Bei dem Besuch werde es "ein bilaterales Treffen Bidens mit König Salman und dessen Führungsteam" geben, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats im Weissen Haus, John Kirby, am Donnerstag. Bin Salman sei Teil dieses Teams. "Der Präsident wird den Kronprinzen also sicherlich im Rahmen dieses grösseren bilateralen Gesprächs treffen." Biden reist in der kommenden Woche zunächst nach Israel und dann nach Saudi-Arabien.