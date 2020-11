Weitere Proteste in Frankreich gegen Corona-Politik

In Frankreich nehmen die Proteste gegen die neu verhängten Corona-Massnahmen zu. Zahlreiche Bürgermeister und Präsidenten grosser städtischer Ballungsräume fordern eine schnelle Lösung in der Debatte um sogenannte lebenswichtige und nicht lebenswichtige Geschäften. In einem Brief an Premierminister Jean Castex kritisierten sie am Sonntag die neuen Corona-Regeln, weil diese zu Ungleichheiten führten.