Weitere Verkehrsbetriebe reduzieren Fahrplan wegen Corona-Absenzen

Der Léman Express streicht über das Wochenende bis am Montag die Linien L2 und L4 zwischen Coppet VD und Annemasse F, wie die SBB am Donnerstag mitteilten. In einigen Abteilungen gebe es kein Reservepersonal mehr. Bereits am Mittwoch hätten fünf Züge des Léman Express wegen Krankheitsfällen in letzter Minute annulliert werden müssen.

Wegen zu vieler krankheitsbedingter Ausfälle beim Personal gaben die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) gleichentags bekannt, dass sie den Betrieb der Tramlinie 15 komplett einstellen. Fährgäste müssen mit längeren Reisezeiten rechnen.

Und auch die Freiburgischen Verkehrsbetriebe TPF entschieden am Donnerstag, ihren Fahrplan wegen coronabedingten Personalmangels auf zwei Buslinien des Freiburger Stadtnetzes auszudünnen. Ab Montag zirkulieren die Busse auf den beiden Linien im 10-Minuten- statt im 7,5-Minuten-Takt.

Bereits am Dienstag hatten die Treni Regionali Ticino Lombardia SA (Tilo) mitgeteilt, dass wegen kranker Zug- und Lokführer einige Verbindungen zwischen Chiasso und Como sowie zwischen Como und Varese ausfallen. Betroffen ist die S10, welche Biasca via Bellinzona mit Como verbindet.

(AWP)