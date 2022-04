Welternährungsprogramm warnt vor Hungersnot in Somalia

In Somalia droht nach Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) eine Hungersnot. Sie geht davon aus, dass bald sechs Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln unterstützt werden müssen. Die Zahl der Bedürftigen habe sich seit Anfang des Jahres fast verdoppelt. Eigentlich müsse die Regenzeit beginnen, aber bislang halte eine extreme Dürre an. Das WFP habe nicht genügend Geld, um allen zu helfen, sagte Lara Fossi, die für das WFP in Somalia arbeitet, am Dienstag per Videolink in einem UN-Briefing in Genf. Der Spendenbedarf für Somalia sei erst zu vier Prozent gedeckt.