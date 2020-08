Das WEF hat Verträge mit den lokalen Hotels neu ausgehandelt, in denen normalerweise die Teilnehmer untergebracht werden, wie eine mit dem Vorgang vertraute Person sagte.

Die in Genf ansässige Organisation hatte im Juni weiter geplant, das Treffen der Geschäfts- und Finanztitanen in Davos nächstes Jahr in irgendeiner Form abzuhalten. Damals war die Rede von einer Art Doppelgipfel aus physischer Präsenz und virtuellem Zugang.

Die "Sonntagszeitung" hatte berichtet, dass im September eine Entscheidung getroffen werde, wobei verschiedene Optionen bei Dauer und Besucherzahl in Betracht gezogen werden. Statt wie üblich bis zu 3000 könnten es im Januar noch 500 Teilnehmer sein.

(Bloomberg/cash)