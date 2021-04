Weniger Bürokratie: Bundesrat macht Vorschlag zu Regulierungsbremse

(Zusammenfassung) - Der Bundesrat will Firmen von Bürokratie entlasten. Er hat dazu am Mittwoch zwei Vorlagen in die Vernehmlassung geschickt - ein neues Unternehmensentlastungsgesetz und eine Regulierungsbremse. Diese sieht für das Parlament Hürden beim Beschluss gewisser neuer Regulierungen vor.