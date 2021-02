WHO-Chef Tedros appelliert an reiche Länder: Gebt Impfstoff ab

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat an die reichen Länder appelliert, Corona-Impfstoffe abzugeben. "Es ist nötig, dass Länder Impfstoffdosen abgeben, wenn sie mit der Impfung ihres Pflegepersonals und der älteren Menschen durch sind", sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf.