Wiesbadener Prozess gegen 'Cum-Ex'-Architekt Berger verschoben

Der Prozess am Landgericht Wiesbaden gegen die "Cum-Ex"-Schlüsselfigur Hanno Berger wird verschoben. Statt wie geplant ab 12. April soll sich der 71-Jährige erst ab dem 2. Juni in Wiesbaden wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung verantworten, teilte die Behörde am Dienstag mit (AZ: 6 KLs - 1111 Js 18753/21). Grund sei, dass sich die Pflichtverteidiger noch weiter "in die umfangreichen Akten" einarbeiten müssten.