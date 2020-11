Das erwartet der Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan. Allerdings sieht er Gefahren für die nächsten zwei Quartale in Folge der erneuten Zunahme von Covid-19.

“Wir haben ein paar sehr schwierige Quartale vor uns”, sagte Kaplan am Dienstag. Unter Berufung auf Geschäftskontakte sagte Kaplan: “Am Horizont sieht die Zukunft rosig aus und wir werden nächstes Jahr ein starkes Jahr haben, aber wir müssen die nächsten paar Quartale überstehen.”

Kaplan, der sich Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell anschloss, hält eine weitere fiskalpolitische Unterstützung für hilfreich, insbesondere für Arbeitslose und kleine Unternehmen, die Hilfen benötigen, um in den nächsten Monaten zu überleben. Der Offenmarktausschuss der Fed (FOMC) beließ letzte Woche die Zinsen nahe Null und erörterte mögliche Änderungen in seinem Aktiva-Kaufprogramm, wie Powell nach der Veranstaltung gegenüber Reportern sagte.

“Wenn wir es nicht verlängern, werden wir irgendwann einen Rückgang der Einkommen der privaten Haushalte und der Konsumausgaben sehen”, sagte Kaplan unter Bezugnahme auf die fiskalpolitischen Hilfen für Arbeitslose und kleine Unternehmen. “Es wird der gesamten Wirtschaft schaden, weil es die Verbraucherausgaben schwächen wird.”

Eine erhöhte Anzahl von Virusfällen verringere bereits die Mobilität einiger Amerikaner in Städten. So gebe es beispielsweise ein Wiederaufflackern in El Paso, Texas, sagte Kaplan.

“Wenn das Wiederaufflammen so schlimm wird, dass es die Gesundheitssysteme in verschiedenen Städten überfordert, haben sie möglicherweise keine andere Wahl, als Lockdowns zu verhängen”, sagte er. “Das ist ein echtes Abwärtsrisiko und eine Gefahr.”

(Bloomberg)