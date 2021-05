Wirtschaftskomitee warnt vor Folgen eines Neins zum Covid-19-Gesetz

Das Covid-19-Gesetz ermögliche es dem Staat, KMU und Gewerbe in der "grössten wirtschaftlichen Krise seit fünfzig Jahren" zu helfen, heisst es in einer Mitteilung des Komitees vom Montag.

KMU und ihre Mitarbeitenden würden infolge der betrieblichen Schliessungen und anderen Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus eine grosse Last tragen. "Eine Ablehnung des Covid-19-Gesetzes geht zu Lasten jener, die bereits viel geopfert haben", wird Casimir Platzer, Präsident des Verbands Gastrosuisse, in der Mitteilung zitiert. Noch immer seien hunderttausende Personen auf Kurzarbeit angewiesen.

Auch Daniela Schneeberger, Vizepräsidentin des Schweizerischen Gewerbeverbandes (SGV), warnt vor einem Nein am 13. Juni: "Die Covid-19-Pandemie würde sich ungebremst auf die Schweizer Wirtschaft durchschlagen und nachhaltigen Schaden anrichten", wird Schneeberger zitiert. Bei einem Wegfall des Covid-19-Gesetzes sei völlig ungewiss, ob und bis wann eine adäquate Ersatzlösung geschaffen werden könne.

Die Gegner des Gesetzes würden sich auf ein gefährliches Experiment einlassen, wird Andreas Züllig, Präsident des Verbands Hotelleriesuisse, zitiert. "Wer in der aktuellen Lage mit dem Feuer spielt, nimmt einen Flächenbrand auf Kosten der Menschen in den betroffenen Branchen in Kauf."

Dem Ja-Komitee gehören auch der Schweizer Tourismus-Verband (STV), IG Fitness Schweiz, die Konferenz der regionalen Tourismusdirektoren der Schweiz, das Netzwerk Schweizer Pärke und mehrere Verbände des öffentlichen Verkehrs an.

(AWP)