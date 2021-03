Wirtschaftskreise wollen Corona-Pass in der Schweiz bis Anfang Juni

Schweizer Wirtschaftsverbände und Parlamentarier haben am Sonntag in einem offenen Brief die Landesregierung aufgefordert, Massnahmen zu ergreifen, um die staatlichen Eingriffe in das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben zu beenden. Sie forderten, dass bis Anfang Juni ein digitaler, fälschungssicherer Corona-Pass zur Verfügung stehen müsse.