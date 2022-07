Wirtschaftsminister Habeck: Grösste Energiekrise in Deutschland

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat von der "grössten Energiekrise" in Deutschland gesprochen. Grund sei die politisch gewollte und wirtschaftlich entstandene Abhängigkeit von russischem Gas, sagte Habeck am Donnerstag nach einem Besuch des Energieparks Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt. "Wir lösen uns aus dieser Abhängigkeit in Windeseile."