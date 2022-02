Wirtschaftsverbände begrüssen Aufhebung von Homeoffice-Pflicht

Unverständlich bleibe das "zögerliche Vorgehen" bei der für viele Branchen schädlichen Zertifikatspflicht, schrieben der SGV, Gastrosuisse, der Schweizerische Fitness- und Gesundheitscenter-Verband und weitere Branchenorganisationen am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung. Die verbleibenden Massnahmen müssten schnellstmöglich und in einem Schritt aufgehoben werden.

Der Entscheid des Bundesrats am Mittwoch, die Abschaffung der Zertifikatspflicht in die Vernehmlassung zu geben und die Massnahme somit um weitere zwei Wochen zu verlängern, sei "weiterhin mutlos und ebenso wenig evidenzbasiert". Für die betroffenen Branchen bedeute die Zertifikatspflicht einen unnötigen und massiven Umsatzverlust.

Economiesuisse erklärte sich ebenfalls erfreut darüber, dass der Bundesrat eine deutliche Lockerung der Pandemie-Massnahmen beschlossen habe. Es bestätige sich, dass die Omikron-Ansteckungen die Intensivstationen deutlich geringer belasteten als die bisherigen Wellen. Entsprechend seien einschränkende Massnahmen nicht mehr gerechtfertigt.

Auch für den Arbeitgeberverband sind die"bundesrätlichen Perspektiven mit klaren Lockerungsschritten" richtig, wie er mitteilte. Bei der Zertifikats- und Maskenpflicht sollte der Bundesrat jedoch noch rascher und entschiedener voranschreiten, um danach alle auferlegten Einschränkungen aufzuheben.

Der Schweizer Tourismus-Verband STV sieht neue Perspektiven für seine Branche, wie er mitteilte. Bei gutem Pandemie-Verlauf dürften die Corona-Massnahmen am 17. Februar aufgehoben werden. Der STV begrüsse, dass in diesem Fall auch die Massnahmen bei der Einreise in die Schweiz komplett wegfallen.

Erfreut zeigte sich auch der Verband Hotelleriesuisse. Die Beherbergungsbranche habe insbesondere unter der Quarantänepflicht stark gelitten. Ihre Aufhebung werde den akuten Personalmangel entschärfen. In einer Mitteilung sprach sich Hotelleriesuisse für die Aufhebung der verbleibenden Massnahmen in einem Schritt am 17. Februar aus. Dies erhöhe die Planungssicherheit.

(AWP)