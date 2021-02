Wohnen gewinnt in Pandemie an Bedeutung

Das Wohnen gewinnt laut dem Baumeisterverband an Bedeutung, auch aufgrund von Homeoffice wegen der Corona-Pandemie. Am begehrtesten sind Einfamilienhäuser und Drei- bis Viereinhalb-Zimmer-Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit einer Fläche von 80 bis 120 Quadratmetern.