Das Open Forum des World Economic Forums, an dessen Veranstaltungen die Öffentlichkeit während WEF in Davos jeweils teilnehmen kann, findet im Januar aus Sicherheitsgründen nicht statt. Das berichtet die "Südostschweiz" am Freitag, die sich auf Alois Zwinggi bezieht, dem operativen Chef des WEF.

Seit der Pandemie seien bei diversen Mitarbeitenden des Forums vermehrt Drohungen und sogar Morddrohungen von Verschwörungstheoretikern eingegangen, sagte ein Sprecher des WEF. Das Open Forum sei abgesagt worden, weil es schwieriger sei, die Sicherheit zu gewährleistenals bei der Hauptveranstaltung.

Das Sicherheitsdispositiv ist laut dem Bericht erhöht worden und sämtliche Post werde verschärft kontrolliert.

Das Open Forum fand das erste Mal 2003 statt, nachdem Kritik laut wurde, dass das WEF sich hinter verschlossenen Türen abspielen würde und Normalbürger nichts von den Diskussionen mitbekämen. Das WEF findet voraussichtlich vom 17. bis zum 21. Januar in Davos statt und steht unter dem Motto "Working Together, Restoring Trust".

(cash)