Das World Economic Forum (WEF) findet vom 17. bis 22. Januar 2022 in Davos statt. Das teilen die Organisatoren am Donnerstagnachmittag in einem Communiqué mit. Es soll wie üblich im Kongresszentrum über die Bühne gehen.

Wie viele Leute zugelassen werden und welche Bedignungen erfüllt werden müssen, ist noch nicht bekannt. Das Wohlbefinden von Teilnehmern, Mitarbeitern, Dienstleistern und Gastgebern habe aber Priorität, heisst es in der Mitteilung. Daher arbeite des WEF eng mit den Schweizer Behörden sowie Experten und nationalen und internationalen Gesundheitsorganisationen zusammen. So wolle man angemessene und dem Covid-19-Kontext angepasste Massnahmen treffen.

Das Weltwirtschaftstreffen wird unter dem Motto "Working together, Restoring Trust" laufen. Das WEF 2021 musste wegen der Pandemie in der ursprünglichen Form mit persönlichen Treffen abgesagt werden. Es wurde ein virtuelles WEF abgehalten. Im Herbst hätte ein Treffen in Singapur nachgeholt werden sollen, es fand aber ebenfalls nicht statt.

Die Pandemie habe weitreichende Veränderungen mit sich gebracht, lässt sich WEF-Gründer Klaus Schwab in der Mitteilung zitieren. In einer Welt voller Unsicherheit und Spannungen sei der persönliche Dialog wichtiger denn je. "Führungspersönlichkeiten haben die Pflicht, gemeinsam das Vertrauen wiederherzustellen, die globale Zusammenarbeit zu verstärken und an nachhaltigen, ehrgeizigen Lösungen zu arbeiten."