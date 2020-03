Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt auf über 15'000

(Zahl der Todesfälle im ersten Abschnitt aktualisiert) - Die Zahl der Covid-19-Erkrankungen in der Schweiz und in Liechtenstein steigt weiter. Laut Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) vom Montagmittag gibt es 15'475 laborbestätigte Fälle, 1201 mehr als am Vortag.