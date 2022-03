Zahl der Marken- und Patentanmeldungen erneut gestiegen

Jahr für Jahr würden mehr Marken angemeldet werden, so hätten Schweizer Unternehmen auch im zweiten Jahr der Pandemie Innovationsgeist bewiesen hiess es am Mittwoch in einer Mitteilung des IGE. 2021 seien 19'279 Marken angemeldet worden (Vorjahr: 18'678, 2019: 17'200). Per Ende 2021 waren insgesamt 534'960 Marken in Kraft.

1555 Erfindungen wurden laut IGE zum Patentschutz angemeldet (2020: 1590), total seien 6623 Schweizer Patente aktiv. Rechne man die Patente des Europäischen Patentamts (EPA) hinzu, die auch in der Schweiz wirksam seien, komme man auf 146'716 Patente.

Die Innovationsfreudigkeit in der Schweiz widerspiegle sich auch in den Zahlen der Begleiteten Patentrecherche. Die Dienstleistung sei letztes Jahr 996 Mal in Anspruch genommen worden (Vorjahr: 1117). Einzelerfinder, KMU und Forschende können damit herausfinden, ob ihre Innovation neu ist und es sich lohnt, ein Patent anzumelden. Die Recherche biete zudem einen Überblick über ähnliche Erfindungen und Mitbewerber. Die meisten Kunden stammen aus den Kantonen Zürich (288), Bern (133) und Waadt (92), wie es weiter hiess.

Auch beim Design zeigen die Anmeldungen nach oben, vor allem bei Uhren, Verpackungen und Möbeln. 2021 wurden im IGE 811 Designs eingetragen (2020: 613). Damit seien Ende 2021 insgesamt 9545 Designs mit 33'686 Gegenständen (9212 mit 31'872 Gegenständen) aktiv gewesen.

