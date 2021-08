Zahl der positiven Tests an Berner Schulen hat sich versechsfacht

63 positive Einzeltests ergaben die in der vergangenen Woche bei über 72'000 Schülerinnen und Schüler durchgeführten Tests. Diese Zahl veröffentlichte der Kanton Bern am Freitagabend, wie Schweizer Radio SRF und die "Berner Zeitung" berichteten.

In den letzten sechs Wochen vor den Sommerferien hatte der Durchschnitt der positiven Tests 10,7 betragen. Das ist der Internetseite des Kantons Bern zu entnehmen.

Laut Gundekar Giebel, Sprecher der bernischen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion, haben die bernischen Gesundheitsbehörden diese Entwicklung erwartet: "Es entspricht ja auch dem Anstieg der Zahlen in der Bevölkerung", sagte Giebel am Samstagmorgen im Radio SRF.

Man habe annehmen müssen, dass sich die Delta-Coronavirusvariante mit der vermehrten Reisetätigkeit weiter verbreiten werde, sagte Giebel weiter.

Der Kanton Aargau berichtete am Freitag von einer Verdreissigfachung der positiven Tests an Schulen im Vergleich zur Zeit vor den Sommerferien. Der Kanton Bern teilte vor Schulbeginn mit, die Massentests für Kinder und Lehrpersonen an den Berner Schulen würden drei Wochen lang weitergeführt.

Die Massentests hätten zum Entdecken von asymptomatischen Fällen geführt und so Ansteckungsketten früh unterbrochen. Insofern hätten sie sich bewährt.

(AWP)