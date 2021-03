Zahl neuer Coronva-Fälle steigt weiter - Nachtragskredite in Milliardenhöhe

(Gesamtzusammenfassung) - Die Zahl neuer Coronavirus-Ansteckungen in der Schweiz und in Liechtenstein steigt weiter. Deren 1491 wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Am Vortag waren es 1378. Der R-Wert wurde mit 1,09 angegeben.