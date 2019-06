Das würde sie überlasten, zumal ihr Handlungsspielraum nach Jahren der lockeren Ausrichtung erheblich eingeengt sei, schreibt die BIZ in ihrem am Sonntag veröffentlichten Wirtschaftsbericht. "Um ein Flugzeug in ruhigere Gefilde zu steuern, müssen Geschwindigkeit und Stabilität genau aufeinander abgestimmt sein, und es braucht eine Treibstoffreserve für eventuellen Gegenwind," sagte BIZ-Generaldirektor Agustin Carstens.

Auch Haushaltspolitik und Strukturreformen müssten ihren Beitrag leisten. Geldpolitik solle eher als ein Auffangnetz gesehen werden. Die in Basel ansässige BIZ wird häufig als Bank der Zentralbanken bezeichnet. Sie gilt als Denkschmiede für die internationale Geldpolitik.

Rund um den Globus haben Notenbanken nach der Finanzkrise die Zinsen immer tiefer gesenkt und billionenschwere Anleihenkauf-Programme aufgelegt, um die Konjunktur anzukurbeln. Da die Inflation in vielen Ländern jedoch nicht wie erhofft rasch zu den Notenbanken-Zielmarken zurückkehrte, wurden die Leitzinsen lange ungewöhnlich tief gehalten. In der Euro-Zone liegt der Leitzins bereits seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent.

(Reuters)