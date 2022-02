Zertifikat soll laut Gesundheitsdirektorenkonferenz vorerst bleiben

Auch bei den Hospitalisationen und der Positivitätsrate bei Tests solle man zunächst eine Abnahme abwarten, sagte GDK-Generalsekretär Michael Jordi am Dienstag gegenüber der "Tagesschau" von Fernsehen SRF.

In der vergangenen Woche hatte eine Allianz aus bürgerlichen Politikerinnen und Politikern, dem Schweizerischen Gewerbeverband, der Branchenverbände der Gastro- und Fitnessbranche sowie die Expo Event Swiss Livecom Association die sofortige Aufhebung aller Corona-Massnahmen gefordert. Am Dienstag bekräftigte die SVP in einer Medienmitteilung die Forderung nach einem Ende der Zertifikatspflicht.

Der Bundesrat entscheidet voraussichtlich am Mittwoch über den weiteren Kurs in der Corona-Politik. Viele Beobachterinnen und Beobachter erwarten, dass er dabei die Aufhebung der Zertifikatspflicht in die Vernehmlassung geben wird.

(AWP)