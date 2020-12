ZKB gewährt leidenden KMU ab Anfang Januar Überbrückungskredite

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) will darbenden KMU Überbrückungskredite gewähren und sie so in der anhaltenden Coronakrise rasch und unbürokratisch unterstützen. Ab dem 4. Januar stellt die Bank dafür zusätzlich 300 Millionen Franken bereit, wie sie in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.