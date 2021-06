Zur-Rose-CEO bemängelt langsame Digitalisierung im Gesundheitswesen

Der CEO der Versandapotheke Zur-Rose-CEO, Walter Oberhänsli, erachtet das Tempo der Digitalisierung des hiesigen Gesundheitswesens als zu langsam. In Deutschland hätten die Regulatoren in der Pandemie die Digitalisierung massiv vorangetrieben, sagte er in einem am Dienstag publizierten Interview mit "Cash.ch". Dafür habe in der Schweiz offenbar der "Punch" gefehlt.