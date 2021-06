Zusammenarbeit in der Innovation soll mit Schweden verstärkt werden

Die Zusammenarbeit zwischen der Schweizer Innovationsförderungsagentur Innosuisse und ihrem schwedischen Pendant Vinnova soll vertieft werden. Am Montag wurde in Stockholm eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Bundespräsident Guy Parmelin wurde zudem zum Auftakt seines Besuchs in Schweden von König Carl XVI. Gustaf empfangen.