Nehmen wir das Beispiel einer Hüftoperation. Das ist ein routinemässiger Eingriff, der dafür sorgt, dass alte Leute nicht mehr am Stock gehen müssen. Unter anderen auch ich.

Bei halbprivat versicherten Patientinnen und Patienten verlangte das Kantonsspital St. Gallen für einen solchen Eingriff 12'645 Franken. Das Kantonsspital Zug begnügte sich dagegen mit 6039 Franken. Das ist weniger als die Hälfte.