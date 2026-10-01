Auch US-Präsident Donald Trump äusserte den Verdacht einer iranischen Beteiligung. Auf die Frage von Reportern, ob der Iran in den Vorfall verwickelt gewesen sei, sagte Trump am Donnerstag: «Auf Grundlage dessen, was ich höre, würde ich sagen: Ja.» Zugleich betonte er, die Sache werde derzeit noch untersucht.