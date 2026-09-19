Respektieren die Parteien die freiheitlich-demokratische Ordnung? Für den Politologen «gibt es bei der AfD Fragezeichen, bei der SVP hingegen weniger.» Zwar distanziere sich die Schweizer Volkspartei «bewusst nicht klar von offen extremistischen Strömungen wie der Jungen Tat», die auch der Jungen SVP nahestehe - bei der AfD aber häuften sich die Exponenten und Landesverbände, die der deutsche Verfassungsschutz als «gesichert rechtsextrem» einstufe.