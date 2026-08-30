Geschossen worden sei an zwei verschiedenen Orten auf dem Aarauer Schachen, so Leupold. Dort fand am Samstagabend der «Aarauer Rave» statt. 3500 Menschen erwarteten die Organisatoren laut ihrer Webseite. Schauplatz der Party war die Pferderennbahn auf dem Gelände, zu dem auch weitere Freizeit- und Sportanlagen wie ein Schwimmbad gehören. Ein Teil des Geländes liegt im Kanton Solothurn.