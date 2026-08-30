Die Täterschaft sei nach der Tat geflohen, sagte Leupold vor den Medien. Unterdessen laufe die Fahndung in der ganzen Schweiz - unter Mithilfe des Bundesamtes für Polizei (Fedpol) und des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) sowie weiterer Polizeien, vor allem in Solothurn. Auch die deutsche Polizei ist beteiligt.
Geschossen worden sei an zwei verschiedenen Orten auf dem Aarauer Schachen, so Leupold. Dort fand am Samstagabend der «Aarauer Rave» statt. 3500 Menschen erwarteten die Organisatoren laut ihrer Webseite. Schauplatz der Party war die Pferderennbahn auf dem Gelände, zu dem auch weitere Freizeit- und Sportanlagen wie ein Schwimmbad gehören. Ein Teil des Geländes liegt im Kanton Solothurn.
Den Schüssen in Aarau in der Nacht auf Sonntag fiel eine 22-jährige Italienerin mit Wohnsitz in der Schweiz zum Opfer. Leicht bis schwer verletzt wurden vier junge Männer und eine Frau im Alter von 24 bis 27 Jahren.
(AWP)