Gegen 14.00 Uhr haben sich rund 100 Personen auf dem Theaterplatz versammelt und skandierten unter anderem «Free, free Palestine», wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete. So waren Plakate mit der Aufschrift «End to Zionism» zu lesen.
Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort und sagte den Teilnehmenden, dass es keine bewegte Kundgebung geben werde, es ansonsten polizeiliche Massnahmen dagegen geben würde. Sie dürften aber auf dem Theaterplatz bleiben.
Die Kundgebung war unter dem Titel «Death to Zionism» angekündigt worden. Die Kantonspolizei hatte bereits im Vorfeld mitgeteilt, dass sie die Demonstration in der geplanten Form als nicht grundrechtskonform und damit als nicht bewilligungsfähig erachte.
(AWP)