«Diese Arbeiten dauern an, und werden die ganze kommende Nacht über weitergeführt.» Auch die Sondereinheit «Argus» sei weiterhin im Einsatz. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte unter anderem auch durch die Kantonspolizeien von Bern, Solothurn und Zürich, sowie durch Feuerwehr und Rettung.