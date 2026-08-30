Graser sagte, seit den Schüssen von circa 2.30 Uhr im Aarauer Schachen seien mehrere Stunden vergangen. Deshalb lägen unterdessen Erkenntnisse vor. Die Polizei habe aber keine Kenntnis über die Täterschaft und ihre Motive.
Nach der Alarmierung habe die Polizei sofort alle verfügbaren Einheiten aufgeboten. Seit mittlerweile zwölf Stunden seien praktisch alle verfügbaren Aargauer Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Andere Kantone hätten auch Kräfte zur Verfügung gestellt.
Nach den Schüssen seien die Besucher in einer Turnhalle versammelt worden und befragt worden - etwas über hundert Personen. Das seien Anordnungen der Polizei, welche in solchen Fällen zur Anwendung kommen.
(AWP)