Nach den Schüssen am Ende einer Rave-Party in Aarau mit einem Todesopfer fahndet die Kantonspolizei Aargau mit einer landesweiten Grossfahndung nach dem oder den Schützen. «Aufgrund der ganzen Situation schliessen wir aus, dass die Täterschaft irgendwo wieder aktiv und zu einer neuen Gefahr werden könnte», sagte ein Polizeisprecher am Sonntagnachmittag in Aarau vor den Medien.