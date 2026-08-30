Die Täterschaft sei nach den Schüssen geflohen, erläuterte der Aargauer Polizeikommandant Michael Leupold am Sonntagabend vor den Medien. Unterdessen laufe die Fahndung in der ganzen Schweiz - unter Mithilfe des Bundesamtes für Polizei (Fedpol) und des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) sowie weiterer Kantonspolizeien, vor allem in Solothurn. Auch die deutsche Polizei ist beteiligt.
Gefunden hat die Polizei Munitionsspuren zweier verschiedener Waffen. Eine davon werde bei Langwaffen, beispielsweise Sturmgewehren, eingesetzt, wie Sonder-Einsatzleiter Matthias Schildknecht sagte. Die anderen Munitionsspuren würden für Waffen mit dem Kaliber 9 Millimeter wie beispielsweise Pistolen oder Maschinenpistolen verwendet.
Geschossen wurde gemäss Leupold an zwei verschiedenen Orten auf dem Aarauer Schachen. Augenzeugen wollten demnach zwei Täter gesehen haben. Dies sei jedoch noch unklar. Leupold bemühte sich, keine Spekulationen aufkommen zu lassen. So könne ein Täter auch mit zwei Waffen geschossen haben.
Auf dem Aarauer Schachen fand am Samstagabend der «Aarauer Rave» statt. 3500 Menschen erwarteten die Organisatoren laut ihrer Webseite. Schauplatz der Party war die Pferderennbahn auf dem Gelände, zu dem auch weitere Freizeit- und Sportanlagen wie ein Schwimmbad gehören. Ein Teil des Geländes liegt im Kanton Solothurn.
Todesopfer ist junge Italienerin
Den Schüssen in Aarau in der Nacht auf Sonntag fiel eine 22-jährige Italienerin mit Wohnsitz in der Schweiz zum Opfer. Leicht bis schwer verletzt wurden vier junge Männer und eine Frau im Alter von 24 bis 27 Jahren.
Es bestehe weiterhin ein Risiko, weil die Täterschaft gefährlich sei, hielt Leupold fest. In der Region Aarau sei die Gefahr jedoch nicht grösser als in der übrigen Schweiz. Die Bevölkerung könne sich normal bewegen. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete laut Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht unterdessen ein Strafverfahren wegen Verdachts auf mehrfache vorsätzliche Tötung.
Parmelin, Cassis und Meloni kondolieren
Bundespräsident Guy Parmelin zeigte sich auf dem Kurznachrichtenportal X «tief betroffen über die tragischen Ereignisse der vergangenen Nacht in Aarau». Sein «aufrichtiges Beileid» gelte der Familie und den Angehörigen des jungen Opfers; seine Gedanken seien auch bei den Verletzten.
Bundesrat Ignazio Cassis kondolierte seinem Amtskollegen in Rom, Antonio Tajani, wie das Aussendepartement (EDA) in Bern Berichte italienischer Nachrichtenagenturen bestätigte.
Ihr Beileid für den Tod des Todesopfers der Schüsse von Aarau brachte auch die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni zum Ausdruck - ebenfalls auf X.
Und auch der Vertreter der Aargauer Kantonsregierung, Polizeivorsteher Dieter Egli, zeigte sich betroffen: «Ich möchte betonen, dass einmal mehr ein Ort, an dem Menschen friedlich zum Feiern zusammengekommen sind, zum Tatort eines Verbrechens wurde», sagte Egli am Sonntagabend vor den Medien.
«Die Gedanken von uns allen sind jetzt bei den Opfern, bei den Angehörigen und ihren Familien, bei allen, die diese schreckliche Nacht miterleben mussten», so der Regierungsrat weiter. Leider könne ein solcher Vorfall nicht nur in Grossstädten passieren, sondern auch in Aarau.
(AWP)