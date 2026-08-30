Die Aargauer Polizei hat nach der tödlichen Schiesserei an der Raveparty bis Sonntagabend keine Spur zur Täterschaft aufnehmen können und tappt noch im Dunkeln. Sie folgt bei der Frage, worum es sich bei der Tat handeln könnte, drei Hypothesen: ein Terroranschlag, ein Amoklauf oder eine kriminelle Aktivität wie beispielsweise eine Abrechnung im Milieu.